محمد بن سلمان وعمران خان يبحثان العلاقات المشتركة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، السبت، مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون المشترك، بالإضافة إلى استعراض التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاجتماع الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي، كما حضره من الجانب الباكستاني وكيل وزارة الخارجية سهيل محمود، وسفير باكستان لدى السعودية رجاء علي إعجاز، وعدد من المسؤولين.