شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع وإصابة 45 حوثياً في صعدة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (عدن)
قُتل وأصيب 45 عنصرًا من مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران اليوم (السبت) في مواجهات مع قوات الجيش اليمني في جبهة رازح بمحافظة صعدة شمال اليمن.
وقال مصدر عسكري لموقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية إن المواجهات اندلعت أثناء محاولة مجموعة من عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية التسلل باتجاه مواقع خسرتها خلال الشهرين الماضيين في "بني معين” وجبل الأذناب الإستراتيجي بمديرية رازح.
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