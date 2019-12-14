اخبار العالم

مصرع وإصابة 45 حوثياً في صعدة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع وإصابة 45 حوثياً في صعدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (عدن)

قُتل وأصيب 45 عنصرًا من مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران اليوم (السبت) في مواجهات مع قوات الجيش اليمني في جبهة رازح بمحافظة صعدة شمال اليمن.

وقال مصدر عسكري لموقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية إن المواجهات اندلعت أثناء محاولة مجموعة من عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية التسلل باتجاه مواقع خسرتها خلال الشهرين الماضيين في "بني معين” وجبل الأذناب الإستراتيجي بمديرية رازح.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع وإصابة 45 حوثياً في صعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا