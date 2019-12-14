شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقة شباب الأحزاب: اللجنة التنسيقية أعدت مقترحات كثيرة لمنتدى شباب العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حمادة بكر سكرتير الهيئة الوفدية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن عضو حزب الوفد، أن اللجنة التنسيقية قامت بمجهود كبير على مدار أكثر من شهر، وأعدت مقترحات وشكلت لجان بعدد الورش الـ10 التي تم انتهاء أعمالها أمس الجمعة، في منتدى شباب العالم.

وأضاف "بكر" في بيان له اليوم أن اللجان أعدت ملفات واستعدت جيدا لحضور الورش، وأبهرت الجميع من الحضور والمنظمين، بل إن توصيات كافة الورش ساهم في وضعها أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب ووافق عليها أعضاء الورش من مختلف دول العالم بالأغلبية المطلقة نتيجة تخصصها وحلها للمشاكل المطروحة.

وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى مشاركته في ورشة الأمن الغذائي العالمي، التي تحدث فيها عن تقدم مصر في تحقيق الأمن الغذائي وسلامة الغذاء بإتباع أساليب وتكنولوجيا حديثة في التعامل مع الأراضي الزراعية وقطعت مصر شوطا كبيرا برعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، وتطبيق منظومة الزراعة الحديثة من خلال إنشاء الصوب الزراعية في العلمين والمشروع القومي لاستصلاح ٤ مليون فدان تم استصلاح وتوزيع منهم مليون ونصف فدان و تم تسليم الأراضي فعليا لصغار المزارعين والشباب والشركات في منطقة المغرة بالعلمين وغرب المنيا والفرافرة بالوادي الجديد وتوشكا والمراشدة بقنا بخلاف الاستزراع السمكي المكثف من خلال إنشاء وافتتاح الأحواض السمكية ببركة غليون في كفر الشيخ والإسماعيلية وبورسعيد.

ولفت "بكر" إلى أنه يتم الآن الاعتماد على زراعات الصوب للخضار وتصديرها، وأيضا الزيتون المكثف خاصة بعد الآفة والتغير المناخي الذي أصاب دول الاتحاد الأوروبي كما ترأست مصر المجلس الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة، مشيرًا إلى ضرورة استخدام التقنية الحديثة و توفير الآلات والمعدات الزراعية الحديثة وإحلال الطاقة النظيفة بديلا للوقود واستخدام زراعة النانو تكنولوجى.