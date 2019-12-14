بالصور.. الكشف عن مقبرة جماعية في الفلوجة

كشفت قائممقامية الفلوجة، السبت، عن مقبرة جماعية في المدينة.
وذكرت القائممقامية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم الكشف الأولي على المقبرة الجماعية التي وجدت بالقرب من الطريق الدولي السريع".
وأضافت أنه "تمت المباشرة بالإجراءات الفعلية للتعرف على إعداد الضحايا ومعرفة هوياتهم وذلك عن طريق التحليلات الطبية".
وأكد قائممقام الفلوجة فرحان محمد، أن "اللجان المختصة في مؤسسة الشهداء والجرحى وبالتعاون مع مجلس النواب العراقي ومحافظة الانبار وقائممقامية الفلوجة ومجلس القضاء الأعلى ومديرية استخبارات مكافحة الإرهاب في المحافظة ستستمر، وذلك في سبيل التحري عن الجثث ومعرفة هوياتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
وأضافت أنه "تمت المباشرة بالإجراءات الفعلية للتعرف على إعداد الضحايا ومعرفة هوياتهم وذلك عن طريق التحليلات الطبية".
وأكد قائممقام الفلوجة فرحان محمد، أن "اللجان المختصة في مؤسسة الشهداء والجرحى وبالتعاون مع مجلس النواب العراقي ومحافظة الانبار وقائممقامية الفلوجة ومجلس القضاء الأعلى ومديرية استخبارات مكافحة الإرهاب في المحافظة ستستمر، وذلك في سبيل التحري عن الجثث ومعرفة هوياتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
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