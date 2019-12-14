الحكيم: سندعم أي مرشح لرئاسة الوزراء تتفق عليه كلمة العراقيين

وقال الحكيم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، :"منذ تبنينا خيار المعارضة البناءة ونحن نواصل ونحث باقي القوى على ترصين اسس النظام السياسي وتقويم ايجابياته وتشخيص ومعالجة سلبياته".

وأضاف أنه "من هذا المنطلق نعلنها بوضوح بأننا مع خيار ابناء شعبنا في مسألة شخص ومواصفات رئيس مجلس الوزراء المرتقب لتشكيل الحكومة الانتقالية ونؤكد عدم وجود اي مرشح من قبلنا لهذه المهمة والمنصب".



وأوضح الحكيم، :"سندعم كل من تتفق عليه كلمة العراقيين من اجل النهوض بواقع المرحلة الراهنة، والتحضير لانتخابات مبكرة وصولا الى تنفيذ مطالب المتظاهرين السلميين".