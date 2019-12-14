الحكيم: سندعم أي مرشح لرئاسة الوزراء تتفق عليه كلمة العراقيين

أكد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، السبت، أن التيار سيدعم أي مرشح لرئاسة الوزراء تتفق عليه كلمة العراقيين.
وأضاف أنه "من هذا المنطلق نعلنها بوضوح بأننا مع خيار ابناء شعبنا في مسألة شخص ومواصفات رئيس مجلس الوزراء المرتقب لتشكيل الحكومة الانتقالية ونؤكد عدم وجود اي مرشح من قبلنا لهذه المهمة والمنصب".
وأوضح الحكيم، :"سندعم كل من تتفق عليه كلمة العراقيين من اجل النهوض بواقع المرحلة الراهنة، والتحضير لانتخابات مبكرة وصولا الى تنفيذ مطالب المتظاهرين السلميين".
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