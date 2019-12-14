أميركا تكشف دوافعها بإرسال قوات إلى السعودية

كشف وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، السبت، عن دوافع قرار واشنطن بإرسال قوات إلى السعودية.
ووصف منوتشين الهجوم الذي استهدف، في شهر أيلول الماضي، منشأتين لشركة "أرامكو" السعودية، وألقت الرياض وواشنطن على إيران اللوم فيه، بأنه كان "هجوما على الاقتصاد العالمي برمته".
وأعرب وزير الخزانة الأمريكي عن "استعداد واشنطن لرفع جميع العقوبات عن إيران عندما ستلبي (الشروط الضرورية) التي طرحتها عليها الإدارة الأمريكية".
وكان الرئيس ترامب قد أبلغ الكونغرس الشهر الماضي، عن نيته رفع تعداد القوات الأمريكية في السعودية إلى ثلاثة آلاف عسكري بدعوى "ردع التصرفات الاستفزازية الإيرانية"، وذلك بعد إرسال واشنطن قوات إضافية إلى المملكة على خلفية هجوم "أرامكو".
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