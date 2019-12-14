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أميركا تكشف دوافعها بإرسال قوات إلى السعودية

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كشف وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، السبت، عن دوافع قرار واشنطن بإرسال قوات إلى .
وقال منوتشين الذي يشارك في الدورة الـ19 من منتدى الدوحة الدولي برفقة إيفانكا ترامب، مستشارة وابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "واشنطن قررت إرسال قوات إلى السعودية على أساس دفاعي فحسب".

ووصف منوتشين الهجوم الذي استهدف، في شهر أيلول الماضي، منشأتين لشركة "أرامكو" السعودية، وألقت الرياض وواشنطن على إيران اللوم فيه، بأنه كان "هجوما على الاقتصاد العالمي برمته".


وأعرب وزير الخزانة الأمريكي عن "استعداد واشنطن لرفع جميع العقوبات عن إيران عندما ستلبي (الشروط الضرورية) التي طرحتها عليها الإدارة الأمريكية".

وكان الرئيس ترامب قد أبلغ الكونغرس الشهر الماضي، عن نيته رفع تعداد القوات الأمريكية في السعودية إلى ثلاثة آلاف عسكري بدعوى "ردع التصرفات الاستفزازية الإيرانية"، وذلك بعد إرسال واشنطن قوات إضافية إلى المملكة على خلفية هجوم "أرامكو".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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