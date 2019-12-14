حاول تهريب 929 هاتف نقال.. أمن الناظور يعتقل مغربيا قادما من سبتة

فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، صباح اليوم السبت، وذلك لتحديد ظروف وملابسات محاولة تهريب مواطن مغربي لكميات كبيرة من الهواتف المحمولة انطلاق ا من مدينة مليلية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عملية مراقبة مشتركة بين الأمن الوطني وعناصر الجمارك بمعبر ابني انصار بمدينة الناظور كانت قد أسفرت، صباح اليوم، عن حجز 929 جهاز هاتف محمول على متن سيارة مسجلة باسبانيا، كان يتولى سياقتها مواطن مغربي يبلغ من العمر 40 سنة.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم فتح بحث قضائي مع السائق المشتبه فيه تحت إشراف النيابة العامة، وذلك لتحديد مصدر ووجهة الكميات الكبيرة المحجوزة من الهواتف المحمولة المهربة، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المحتملة المنسوبة للمعني بالأمر.