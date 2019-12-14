بازيد من مليار درهم خلال سنتين..جهة الشمال تتصدر اعتمادات الخدمات الإجتماعية الأساسية

تصدرت جهة الشمال، خلال السنتين الأخيرتين، الاعتمادات المرصودة لبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، بأزيد من مليار درهم، من أجل فك العزلة، وتحسين الولوجية، والتزويد بالماء الصالح للشرب، وتعميم الكهرباء.
وبحسب مذكرة حول التوزيع الجهوي للاستثمار أعدتها وزارة الاقتصاد والمالية، فإن الاعتمادات المرصودة لجهة الشمال لسنة 2018، بلغ 481 مليون درهم وهو ما يشكل نسبة 15 في المائة، من أصل 3.12 مليار درهم موجهة إلى مختلف جهات المغرب.
في حين بلغت الاعتمادات التي رصدت لنفس الجهة، سنة 2017، ما قدره 579 مليون درهم، وهو ما يشكل نسبة 17 في المائة من أصل 3.43 مليار درهم من مجموع الاعتمادات الموجهة لباقي الجهات.
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