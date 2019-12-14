- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس مجلس النواب المصري يلتقي المستشار عقيلة صالح والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 ديسمبر 2019
التقي رئيس مجلس النواب المصري، الدكتور علي عبدالعال برئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، وذلك على هامش مشاركته بمنتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ . وأكد رئيس مجلس النواب المصري، تفهم مصر للأوضاع في ليبيا، و اعتبار مصر مجلس النواب الليبي الجسم الشرعي الوحيد الممثل للشعب، مشددا على دعم ومساندة مجلس النواب المصري للقوات المسلحة العربية الليبية في حربها ضد الإرهاب. من جانبه، أعرب المستشار عقيلة صالح عن بالغ شكره وتقديره لموقف مجلس النواب المصري الداعم لمجلس النواب الليبي وقواته المسلحة، قائلا: "وقوفكم مع الشعب الليبي في مواجهة الإرهاب، والمؤامرات ومحاولات الهيمنة التي تمارسها جماعات ارهابية وميلشيات مسلحة ودول طامعة وداعمة لهذه المشاريع الخبيثة". وأكد رئيس مجلس النواب الليبي مدى ثقته في مصر قيادة وشعب، وأعرب عن تطلعه إلى أن تسخر ثقلها ودورها المحوري الإقليمي، لإقناع المجتمع الدولي بعدم جدوى الاعتراف بالمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مجلس النواب المصري يلتقي المستشار عقيلة صالح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.