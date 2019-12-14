مصر تستضيف اجتماعات اللجنة المتخصصة للدفاع والأمن والسلامة الإفريقية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 ديسمبر 2019 تستضيف جمهورية مصر العربية أعمال اللجنة الوزارية المتخصصة للدفاع والأمن والسلامة الإفريقية في المدة من 15 إلى 19 ديسمبر(كانون الأول) 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة قضايا الدفاع والسلامة والأمن بالقارة الإفريقية . وترأس الدولة المضيفة الإجتماعات والتي تعقد على ثلاث مستويات تتشكل من الخبراء ورؤساء الأركان ووزراء الدفاع للخروج بتوصيات وعرضها خلال القمة الإفريقية التالية لإعتمادها من دول الإتحاد الأفريقي لتدخل حيز التنفيذ . تأتي استضافة مصر تلك الاجتماعات في ضوء جهود القيادة السياسية لدعم جهود الأمن الاستقرار بالدول الإفريقية، خاصة في ظل رئاسة مصر للإتحاد الإفريقي لعام 2019.





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