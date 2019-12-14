النشرة: محتجون بحراك حاصبيا والعرقوب ومرجعيون نظموا مسيرة راجلة تنديدا بالإهمال في المنطقة

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، أنّ "العشرات من المحتجين في حراك حاصبيا و​العرقوب​ و​مرجعيون​ نظّموا مسيرةً راجلةً، انطلقت من باحة سوق الخان الأثري حتّى خيمة الاعتصام عند المثلث".

ولفت إلى أنّ "المحتجين رفعوا اللافتات وردّدوا الهتافات والأناشيد الوطنية المندّدة بالإهمال المزمن الّذي يلفّ المنطقة تربويًّا وصحيًّا، وخاصّة تلك المتعلّقة بـ"​مستشفى حاصبيا الحكومي​"، الّذي لم يقبض موظّفوه رواتبهم منذ تسعة أشهر، وكذلك بالنسبة إلى "مستشفى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان" في شبعا".

وأوضح أنّ "المحتجّين أكّدوا المضي في تحرّكهم حتّى تحقيق مطالبهم كافّة ومحاسبة الفاسدين وإعادة ​الأموال المنهوبة​ إلى خزينة الدولة. وقد تخلّل المسيرة مواكبة أمنيّة من ​الجيش اللبناني​ و​قوى الأمن الداخلي​، بهدف الحفاظ على الهدوء والأمن وتسهيل حركة المواطنين".