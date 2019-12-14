شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "قوى البرلمان": العمالة غير المنتظمة ستتمتع بتأمين اجتماعى وصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل الجديد يحمي العمالة غير المنتظمة ويحافظ علي حقوقها، من خلال إنشاء صندوق حماية العمالة غير المنتظمة.

وأضاف "المراغي"، لـ ”الخليج 365”، أن الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتماما كبيرا بالعمالة غير المنتظمة، ومنها عمال اليومية والأعمال الموسمية وعمال التراحيل والمقاولات والزراعة وغيرهم، ووجهت الدولة بتوفير غطاء تأميني اجتماعي وصحي لهم.

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وأشار رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إلي أن صندوق حماية العمالة غير المنتظمة المنصوص عليه في مشروع قانون العمل المعروض أمام البرلمان، سيكون له دور مهم في دعم هذه العمالة وحصولهم علي حقوقهم، وهناك ضرورة لإجراء حصر شامل لهذه العمالة وإعداد قاعدة بيانات لها، لافتا إلي قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد وضعهم تحت مظلة التأمين الاجتماعي.