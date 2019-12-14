كوريا الشمالية تعلن إجراء تجربة مهمة أخرى في موقع لإطلاق الأقمار الصناعية

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم السبت إن كوريا الشمالية أجرت تجربة أخرى في موقع لإطلاق الأقمار الصناعية يوم الجمعة لتعزيز قدراتها في مجال الردع النووي الاستراتيجي.
كانت الوكالة ذكرت يوم الأحد أن كوريا الشمالية أجرت تجربة ”مهمة للغاية“ في موقع سوهاي لإطلاق الأقمار الصناعية الذي تجرى فيه تجارب صاروخية والذي قال مسؤولون أمريكيون ذات مرة إن كوريا الشمالية وعدت بإغلاقه.
ووصف أحدث تقرير للوكالة التجربة التي جرت يوم الجمعة بأنها ”تجربة ناجحة ذات أهمية كبيرة“ لكن التقرير لم يوضح طبيعة التجربة.
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