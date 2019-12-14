الجيش الليبي يقصف طائرة شحن عسكرية تركية في قاعدة مصراتة

قصف الجيش الليبي الجمعة، طائرة شحن تركية يشتبه في نقلها أسلحة للمليشيات الإرهابية بمطار مصراتة الدولي. حيث كانت تحط هناك.

وقال العميد خالد المحجوب مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة (التابعة للجيش الليبي) في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إن الطائرة التي تم استهدافها يرجح أنها كانت تحمل سلاحا وذخيرة.

وأضاف المحجوب، أن سلاح الجو الليبي مستمر في طلعاته للرصد واستهداف كل من يهدد أمن ليبيا.

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وأكد، أن المليشيات أصبحت تتحرك بحذر شديد كون أن المجال الجوي بات تحت السيطرة الكامل لطائرات الجيش

ويخوض الجيش الليبي منذ الرابع من أبريل/ نيسان الماضي عملية عسكرية، بهدف تحرير طرابلس من المليشيات وجماعة الإخوان المدعومة من حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.

وتحط طائرات شحن تركية تحمل أسلحة في مطار معتيقة ومطار مصراتة الذان يسيطر عليهما جماعات ومليشيات تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي.

ويشهد سلاح الجو الليبي نشاطا واضحا في خضم المعارك بين الجيش والمليشيات الإرهابية ونفذ عمليات أصابت أهدافا تركية ثابتة ومتحركة بإصابات مركزة ودقيقة.

ومرارا، أكد اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، الإثنين، أن تركيا أصبحت ملاذا آمنا لإرهابيي ليبيا، وتشكل خطراً على الأمن القومي العربي بصفة عامة وبلاده بصورة خاصة.