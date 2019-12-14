وزير الشباب والرياضة يبحث مع نظيره المصري آليات التعاون المشترك

2019-12-14 | 07:37
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التقى وزير الشباب والرياضة، أحمد رياض، بنظيره المصري أشرف صبحي وبحث معه آليات التعاون المشترك بين البلدين في المجالين الشبابي والرياضي.
وأوضح البيان، أن "رياض قدم خلال اللقاء، التهنئة إلى نظيره صبحي على النجاحات التي حققتها جمهورية مصر العربية في المدة الماضية على صعيديٌ الشباب والرياضة، مشيداً في الوقت نفسه بالبنى التحتية للرياضة المصرية، فضلاً عن وجود كثير من الكفاءات التي أظهرت تميزاً عالياً في تنظيم البطولات الرياضية القارية والعالمية ونالت احترام وتقدير العالم".
وبدوره، أكد وزير الشباب والرياضة المصري على "عمق العلاقات التأريخية التي تربط البلدين الشقيقين"، مشيراً إلى "أهمية التعاون المشترك على صعيد المشاريع والبرامج الشبابية والرياضية خلال المدة القليلة المقبلة".
يشار إلى أن مؤتمر السلام والرياضة عُقد في فرنسا خلال المدة من 12 إلى 13 كانون الأول الحالي بمشاركة عدد من وزراء الشباب والرياضة من دول العالم.
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