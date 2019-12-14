القوات الجوية الروسية تضع طيران الناتو تحت مراقبتها

أشار قائد قوات الرادار الجنرال أندريه كوبان لصحيفة "كراسنايا زفيزدا" الى انه

"بات بإمكاننا أن نراقب حركة الطيران الحربي للبلدان الأعضاء في ​حلف شمال الأطلسي​ فوق ​أوروبا​ وآسيا وبحر البلطيق وبحر الشمال و​البحر المتوسط​، وبالأخص فوق ​الخليج​"، لافتة الى أن "رادار "كونتينير" يستطيع أن يرصد الطائرات الخفية أيضا".

ولفت الجنرال كوبان إلى أن "قوات الرادار تكثف نشاطها المتعلق بمراقبة الأجواء في منطقة ​القطب الشمالي​ الروسية أيضا".

ومنذ بداية العام اكتشفت قوات الرادار الروسية وتابعت أكثر من 1.9 مليون جرم سماوي منها حوالي 5 آلاف ​طائرة​ حربية.