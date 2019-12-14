القوات الجوية الروسية تضع طيران الناتو تحت مراقبتها

أشار قائد قوات الرادار الجنرال أندريه كوبان لصحيفة "كراسنايا زفيزدا" الى انه
"بات بإمكاننا أن نراقب حركة الطيران الحربي للبلدان الأعضاء في حلف شمال الأطلسي فوق أوروبا وآسيا وبحر البلطيق وبحر الشمال والبحر المتوسط، وبالأخص فوق الخليج"، لافتة الى أن "رادار "كونتينير" يستطيع أن يرصد الطائرات الخفية أيضا".
ولفت الجنرال كوبان إلى أن "قوات الرادار تكثف نشاطها المتعلق بمراقبة الأجواء في منطقة القطب الشمالي الروسية أيضا".
ومنذ بداية العام اكتشفت قوات الرادار الروسية وتابعت أكثر من 1.9 مليون جرم سماوي منها حوالي 5 آلاف طائرة حربية.
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