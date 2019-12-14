شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. حزب حماة الوطن ينظم ندوة القوانين الخاصة بالعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم حزب حماة الوطن ندوة عن القوانين الخاصة بالعمال، اليوم السبت، فى الحادية عشر صباحًا، وذلك باستاد القاهرة (المركز الكشفى) أمام وزارة القوى العاملة ندوة يحضرها رئيس اتحاد العمال وقيادات عمالية وقيادات الحزب.

وتناقش الندوة المقترحات الخاصة بالعمال والقوانين المنظمة لهم، إضافة إلى طرح العديد من القضايا فى الساحة السياسية.