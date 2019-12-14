ماريو عون: الحراك الذي حصل غيّر قواعد اللعبة السياسية في لبنان

أكد عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​ماريو عون​ أن "​التيار الوطني الحر​" وتكتل "​لبنان القوي​" سيسهل عملية ​تشكيل الحكومة​ إذا أراد رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ ترؤس حكومة أخصائيين ولكن عليه أن يبدأ بنفسه وأن يسمي شخصا ل​رئاسة الحكومة​ يكون من الأخصائيين"، مشيراً إلى أن "عدم المشاركة في الحكومة ليس نكدا سياسيا على الحريري".

وفي حديث تلفزيوني، لفت عون "أننا لن نضع العصي في دواليب الحكومة وسنكون مراقبين للخطوات التي ستقوم بها الحكومة، إن كانت باتجاه النجاح سنصفق لها وفي حال لم تقم بأي شيء سنحاسبها وسنكون معارضة بناءة ولكن حكومة من هذا النوع هي حكومة متوجهة نحو الفشل"، مشيراً إلى أن "التيار الوطني الحر" سيمون من المسهلين لعملية تشكيل الحكومة ونحن لا "نركض" وراء الكراسي ولكن نريد أن تكون هذه الحكومة حكومة ناجحة ولكن نظرتنا تشاؤمية حول هذا الموضوع".

وعن موقف تكتل "لبنان القوي" من ​الاستشارات النيابية​، أشار عون إلى أن "المشاورات النيابية مستمرة بشان الاستشارات النيابية ولا قرارا نهائيا بعد ولكن توجهنا ليس بالقريب من جو تسمية الحريري لرئاسة الحكومة"، لافتاً إلى "اننا نتمنى ان تكون الاستشارات النيابية يوم الاثنين وأن لا تؤجل لأنه حان الوقت للقيام بأي خطوة لأن الوضع بات صعب جدا".

وعن تحالفات "التيار الوطني الحر"، أوضح عون أن "الصورة واضحة في موضوع التحالفات ونحن نريد أن نكون قريبين من كافة الافرقاء السياسيين في لبنان من دون استثناء ولكن نمر في مرحلة فيها خلط أوراق على ضوء الحراك الذي حصل والذي غير في قواعد اللعبة السياسية في لبنان الامر الذي دفع بالحريري بان يقوم "بتشاطر" على الصعيد السياسي".