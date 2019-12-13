المحافظون يقتنصون الأغلبية المطلقة في البرلمان البريطاني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فاز رئيس الوزراء البريطاني زعيم حزب المحافظين بوريس جونسون بالأغلبية في البرلمان بحصول حزبه على 365 مقعدا بمجلس النواب مقابل 203 مقاعد لمنافسه الأساسي حزب العمال برئاسة جيريمي كوربين. في حين احتل الحزب الوطني الأسكتلندي المركز الثالث برصيد 48 مقعدا، حسب النتائج النهائية التي نشرت اليوم الجمعة. وأدلى البريطانيون، أمس، بأصواتهم في انتخابات تشريعية مبكرة للاختيار ما بين الخروج من الاتحاد الأوروبي بقيادة رئيس الوزراء الحالي جونسون أو تنظيم استفتاء جديد حول بريكست بقيادة زعيم حزب العمال جيريمي كوربين.

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