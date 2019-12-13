- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر واشنطن تؤيد حق الجزائريين بالتعبير عن آرائهم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أعلنت الولايات المتحدة أمس الجمعة، أنها تؤيد حق الجزائريين في التعبير عن آرائهم بشكل سلمي، مع ترحيبها بإجراء الانتخابات الرئاسية التي شهدت انتخاب عبد المجيد تبون، أحد المقربين سابقاً من الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية مورغن أورتاغوس: "منذ عام والشعب الجزائري يعبر عن تطلعاته ليس فقط في صناديق الاقتراع ولكن في الشوارع أيضاً".
وأضافت "تدعم الولايات المتحدة حق الجزائريين في التعبير عن آرائهم بسلام، نتطلع إلى العمل مع الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون لتعزيز الأمن والازدهار في المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تؤيد حق الجزائريين بالتعبير عن آرائهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.