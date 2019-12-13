شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قرقاش عن أرامكو : حسابات الرياض تغلبت على الرياح المعاكسة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 ديسمبر 2019 Advertisements متابعات_الخليج 365 أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، أن شركة أرامكو تتربع الصدارة كالشركة الأكبر في العالم من حيث القيمة السوقية.

وقال قرقاش في تغريدة له عبر تويتر: إن هذا إنجاز لرؤية السعودية المستقبلية بامتياز، كما أنه مفخرة لجميع الدول في الخليج. وتابع قرقاش: حسابات الرياض والسوق تغلبت على الرياح المعاكسة وتشكيك المشككين، نسعد بنجاحات السعودية ونعدها روافع لاقتصاد المنطقة.

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