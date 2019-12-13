في حادث مفجع، تعرض رضيع إلى حروق متفاوتة الخطورة في أنحاء جسده، صباح اليوم الجمعة، في وزان.
وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الرضيع، الذي لم يتجاوز عمره السنتين، تعرض إلى حروق على مستوى وجهه، وأنحاء أخرى من جسده، بعدما تركت إحدى قريباته وعاء يحتوي على ماء ساخن قربه.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الرضيع نقل إلى المستشفى الإقليمي في مدينة وزان، إلا أن الأخير لا توجد فيه مصلحة خاصة بالحروق.
إلى ذلك، أطلقت أسرة الرضيع نداءً، ناشدت فيه المسؤولين، من أجل التدخل لإنقاذ حياته، إذ إن يوجد، حاليا، في المستشفى الإقليمي في مدينة وزان بين الحياة والموت.
كانت هذه تفاصيل خبر وزان.. رضيع يتعرض إلى حروق خطيرة وأسرته تناشد المسؤولين لإنقاذه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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