أبناء سخنين يتخطى هـ. أشكلون بشق الأنفس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق اتحاد أبناء سخنين فوزا بيتيا صعبا على نظيره، هبوعيل أشكلون، بهدف مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الخامسة عشر من دوري الدرجة الممتازة.
وجرت أحداث المباراة على استاد "الدوحة" في سخنين، وسط حضور العشرات من المشجعين.
وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيًا 0-0، وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 86 جاء هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح الفريق السخنيني عن طريق اللاعب فراس مغربي.
وبهذا الفوز، رفع اتحاد أبناء سخنين رصيده من النقاط إلى 21 نقطة وهو يحتل المركز السابع بترتيب لائحة الدوري.
هذا، وسيستضيف الفريق السخنيني في مباراته المقبلة شقيقه الفحماوي يوم 24 من الشهر الجاري.
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