لجنة بـ"النواب الأمريكي" تصوت لصالح توجيه اتهامات لترامب

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العين الإخباريةالجمعة 2019/12/13 07:25 م بتوقيت أبوظبي
مجلس النواب الأمريكي - أرشيفية
ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، الجمعة، أن اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكى أقرت المادة الخاصة باتهام الرئيس دونالد ترامب بإساءة استخدام سلطته .
وصوّت الديمقراطيون والجمهوريون في اللجنة على أساس حزبي (23 مقابل 17) لصالح توجيه تهمتين لترامب، ما يمهّد لجعله ثالث رئيس يواجه احتمال عزله في تاريخ الولايات المتحدة.
وحدد الديمقراطيون، الجمعة، موعدا للتصويت على لائحة التهم التي قد تفضي إلى عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد جلسة نقاش مع الجمهوريين سادها التوتر واستمرت 14 ساعة.
وجاءت الخطوة بعد 14 ساعة من النقاشات التي تم بثها على الهواء مباشرة، وشكّلت تأكيداً على مدى حدة الانقسامات في البلاد.
وسعى الجمهوريون واحداً تلو الآخر لدحض الاتهامات بأن ترامب انتهك القسَم الذي أداه لدى توليه السلطة عبر الضغط على أوكرانيا لمساعدته ضد منافسيه الديمقراطيين.
واتّهموا الديمقراطيين بالفشل في تقديم الأدلة والتحرّك بدوافع سياسية بحتة و"كراهية" ترامب.
وسعوا لتحويل النقاش إلى جلسة بشأن نجل بايدن الذي كان عضواً في مجلس إدارة شركة أوكرانية للغاز.
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