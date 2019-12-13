قالت الشرطة الفرنسية إن رجال شرطة كانوا يقومون بدورية في منطقة تجارية بالعاصمة باريس اليوم الجمعة، أطلقوا النار على رجل هددهم بسكين فأردوه قتيلا.
وقالت إدارة الشرطة في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن الحادث وقع في حي " لا ديفونس" التجاري غربي العاصمة، وإنه لم يصب أحد من رجال الشرطة .
ولم يكن هناك ما يشير إلى وجود دوافع إرهابية خلف الحادث.
وتقع العديد من مقرات الشركات في لا ديفونس إلى جانب مركز تجاري كبير ومحطة تبادلية رئيسية للسكك الحديدية بين الضواحي.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة باريس تقتل رجلا يحمل سلاحا أبيض بحي تجاري في العاصمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.