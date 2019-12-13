شرطة باريس تقتل رجلا يحمل سلاحا أبيض بحي تجاري في العاصمة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

قالت الشرطة الفرنسية إن رجال شرطة كانوا يقومون بدورية في منطقة تجارية بالعاصمة باريس اليوم الجمعة، أطلقوا النار على رجل هددهم بسكين فأردوه قتيلا.

وقالت إدارة الشرطة في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن الحادث وقع في حي " لا ديفونس" التجاري غربي العاصمة، وإنه لم يصب أحد من رجال الشرطة .

ولم يكن هناك ما يشير إلى وجود دوافع إرهابية خلف الحادث.

وتقع العديد من مقرات الشركات في لا ديفونس إلى جانب مركز تجاري كبير ومحطة تبادلية رئيسية للسكك الحديدية بين الضواحي.