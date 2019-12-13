شكرا لقرائتكم ترمب يؤكد: توصلنا إلى اتفاق أولي للتجارة مع الصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن الولايات المتحدة توصلت إلى ما يطلق عليه اتفاق المرحلة الأولى للتجارة مع الصين، ستعلق واشنطن بمقتضاه فرض رسوم جمركية على واردات صينية كان من المقرر أن يبدأ سريانها الأحد.

وقال ترمب على تويتر، الجمعة، إن إدارته توصلت إلى "اتفاق كبير جداً للمرحلة الأولى مع الصين. هم وافقوا على تغييرات هيكلية كثيرة ومشتريات ضخمة من المنتجات الزراعية والطاقة والسلع المصنعة".

كما أضاف أن الولايات المتحدة ستخفض بعض الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل على بضائع صينية.

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من جانبه، أعلن نائب وزير المالية الصيني، لياو مين، في إفادة صحافية، الجمعة، أن الصين والولايات المتحدة اتفقتا على نص المرحلة واحد من اتفاق التجارة.

وقال نائب وزير التجارة الصيني، وانغ شو وين، خلال الإفادة الصحافية، التي حضرها أيضاً مسؤولون من هيئة التخطيط الرسمية في الصين ووزارات المالية والخارجية والزراعة والتجارة، إن الولايات المتحدة ستلغي بعض الرسوم الجمركية بشكل تدريجي.

إلى ذلك لفت وانغ شو وين إلى أن إبرام اتفاق للتجارة سيحمي مصالح الشركات الأجنبية في الصين، كما سيحمي المصالح القانونية للشركات الصينية في التعامل مع الولايات المتحدة.