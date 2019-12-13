عراقي على رادار الوداد.. والاتحاد العراقي يراسل “فيفا” لحسم ملف اللاعب

يتجه فريق الوداد الرياضي إلى تعزيز صفوفه، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبل، بضم اللاعب العراقي المقيم في المغرب، لؤي العاني.

وذكرت تقارير إعلامية عراقية، اليوم الجمعة، أن الفريق الأحمر تقدم بعرض رسمي لضم العاني، مضيفة أن هذا الأخير بصدد دراسة عرض بطل المغرب، كونه مطلوبا من عدة أندية عراقية.

وأشارت التقارير ذاتها إلى أن العاني، البالغ من العمر 20 سنة، ينتظر، أيضا، حسم قضيته في تمثيل الأولمبي العراقي، للمشاركة معه في كأس آسيا لأقل من 23 سنة.

وقالت التقارير الإعلامية نفسها، نقلا عن الاتحاد العراقي، إن هذا الأخير، بعد عدم تجاوب الجامعة الملكية مع مراسلاته بخصوص ملف العاني، الذي مثل العراق في مباريات غير رسمية، سيراسل الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، للحصول على الموافقة النهائية بضم اللاعب إليه، بشكل نهائي.

وأكد الاتحاد العراقي، حسب التقارير نفسها، أنه اضطر إلى مخاطبة “فيفا”، بعد أن رفضت جامعة اللعبة في المغرب الرد على استفساراته بخصوص تمثيل العاني، في وقت سابق، لأحد المنتخبات السنية الوطنية، علما أن لجنة اللاعبين المحترفين، التابعة لاتحاد العراق، أكملت إجراءات إصدار جواز سفر اللاعب، وكل أوراقه الرسمية.