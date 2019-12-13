قبل “كلاسيكو” الوداد.. إدارة الجيش ترفع شعار السلامة والروح الرياضية

طالبت إدارة فريق الجيش الملكي لكرة القدم جماهيرها، التي ستخضر لقاء الفريق بمضيفه الوداد الرياضي، الأحد المقبل، باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة تنقلها إلى الدارالبيضاء.

وشدد الفريق العسكري، عبر بيان على صفحته الرسمية، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، على ضرورة احترام قوانين السير، وتفادي الاكتظاظ على متن وسائل النقل.

وأشارت إدارة الجيش إلى أنها تأمل في أن تمر المباراة وسط أجواء رياضية تليق بمستوى الفريقين، وفي احترام تام للمبادئ، والقيم الرياضية.

وتقام المواجهة، الأحد المقبل، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، علما أنها مؤجلة عن الأسبوع السابع من البطولة الاحترافية.

ويحتل الجيش الملكي المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، متخلفا بفارق الأهداف عن الفريق الأحمر، الذي يمتلك 3 لقاءات مؤجلة، مقابل مباراة وحيدة للفريق العسكري.