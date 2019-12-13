15 إصابة جراء استهداف الاحتلال لمسيرات العودة شرقي غزة

آلاف الفلسطينيين يتظاهرون منذ 2018 ضمن فعاليات مسيرة العودة

أصيب 15 فلسطينيا بجروح، الجمعة، خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي للمشاركين في الجمعة الـ84 لمسيرات العودة، وكسر الحصار شرقي قطاع غزة.



وقال مصدر طبي لـ"العين الإخبارية": إن الطواقم الطبية تعاملت مع 9 إصابات شرق رفح وإصابتين شرق خانيونس، و5 شرق مخيم البريج بعد قمع قوات الاحتلال المتظاهرين شرق القطاع.

وتوافد مئات المتظاهرين عصر الجمعة إلى مخيمات العودة شرق رفح والبريج وغزة على الحدود الشرقية لقطاع غزة؛ استجابة لدعوة الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة في الجمعة التي حملت اسم "فلسطين توحدنا والقدس عاصمتنا".

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ورغم إلغاء الفعاليات في كل من خانيونس وشمال القطاع، إلا أن المئات أيضا توافدوا بشكل فردي خاصة شرقي خانيونس.

واقترب المئات من المتظاهرين من السياج الحدودي، وحاول بعضهم رشق قوات بالاحتلال بالحجارة، والزجاجات الحارقة فيما بادرت تلك القوات باستهداف المتظاهرين بالرصاص وقنابل الغاز ما أدى لوقوع الإصابات.



ويواصل الفلسطينيون منذ 30 مارس/آذار 2018 التظاهر قرب السياج على حدود القطاع للمطالبة بحقهم في العودة إلى منازلهم التي هجروا منها عام 1948، ورفع الحصار المفروض على غزة، ويعتبرون اجتياز السياج الفاصل بمثابة نصر معنوي في معركتهم ضد الاحتلال.



ومنذ انطلاق المسيرات، استشهد 362 فلسطينياً (15 منهم جثامينهم محتجزة من الاحتلال) وأصيب أكثر من 31 ألفاً، في قمع الاحتلال الإسرائيلي للمشاركين في تلك المظاهرات التي تنادي بحق العودة وكسر حصار غزة، إلى جانب اعتداءات إسرائيلية أخرى على قطاع غزة.