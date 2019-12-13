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تركيا وروسيا تقتربان من الاتفاق على دفعة ثانية من صواريخ إس-400

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - بطارية صواريخ إس-400

قال إسماعيل دمير مدير هيئة الصناعات الدفاعية التركية اليوم الجمعة إن تركيا قد تستكمل بنود استلام دفعة ثانية من أنظمة صواريخ إس-400 الروسية بحلول أبريل نيسان عندما تكون الدفعة الأولى مستعدة للتشغيل.

ووافقت تركيا بالفعل على شراء دفعتين من أنظمة صواريخ إس-400 مما فجر أزمة مع الولايات المتحدة وأثار احتمال فرض عقوبات أمريكية. لكن دمير قال إن أنقرة تناقش مع موسكو مسالة نقل التكنولوجيا والإنتاج المشترك للدفعة الثانية.

وتقول الولايات المتحدة إن أنظمة إس-400 لا تتوافق مع أنظمة الدفاع الغربية وعلقت مشاركة تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، في برنامج انتاج مقاتلات إف-35 لأنها تخشى حصول روسيا على معلومات عن الطائرات عبر نشر هذه الأنظمة.

وذكر دمير أن تركيا لا تزال مهتمة بشراء أنظمة باتريوت الأمريكية للدفاع الجوي وأشار إلى أن أنقرة لا تضع شروطا مسبقة لكن واشنطن طلبت منها مرارا التخلي عن صفقة أنظمة إس-400.

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وقال دمير إن العقوبات الأمريكية المقترحة على أنقرة قد تمنعها من شراء قطع غيار طائرات إف-16 مما يعفي تركيا من التزاماتها المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية ويتيح لها اللجوء للإنتاج المحلي.

وأضاف أن تركيا تريد في نهاية الأمر استبدال أسطولها الحالي من طائرات إف-16 بأول طائراتها محلية الصنع تي.إف-إكس وأشار إلى أنها منفتحة على التعاون الدولي في هذا المشروع.

 

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