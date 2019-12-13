الدفاع المدني يبلغ المتجاوزين على حوض الحبانية باخلاء المنطقة فورا

أبلغت مديرية الدفاع المدني في محافظة الأنبار، الجمعة، المتجاوزين على حوض بحيرة الحبانية، بإخلاءالمنطقة، عازية السبب الى ارتفاع مناسيب المياه.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ارتفاعا في مناسيب المياه حدث في حوض بحيرية الحبانية في منطقة العنكور، من جراء اطلاقات مائية من ناظم الورار"، لافتة إلى انها "تمكنت من صنع سواتر ترابية مزدوجة لغرض السيطرة على المياه بالتنسيق مع كافة الدوائر ذات العلاقة".
وأضافت أنه "تم تبليغ كافة المتجاوزين على حوض البحيرة المذكورة بإخلاء المنطقة في الوقت الحاضر واخذ تعهدات خطية بالاخلاء"، مشيرة إلى أن "الوضع حاليا تحت السيطرة ولاتوجد خسائر بشرية".
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