النفط يسجل أعلى مستوى له منذ ثلاثة أشهر

واصلت أسعار النفط مكاسبها اليوم الجمعة، مسجلة أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر، وذلك مع اقتراب الولايات المتحدة والصين من حل للنزاع التجاري القائم منذ 18 شهرا، بين أكبر اقتصادين في العالم، والذي أثار تساؤلات كبيرة حيال الطلب العالمي على الخام.
وزاد خام غرب تكساس الوسيط 34 سنتا أو 0.6 بالمئة مسجلا 59.52 دولار للبرميل، وهو أقوى سعر منذ 16 سبتمبر.
وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في أواندا: "الشهية للمخاطرة انفتحت بجموح بعد أن لمح ترامب إلى أنه أبرم اتفاقا مع الصين وهو ما سيكون إيجابيا تماما لتوقعات الطلب العالمي على الخام"، وفق ما نقلت "رويترز".
وقالت مارغريت يانغ، محللة السوق لدى سي.ام.سي ماركتس، إن تراجعا في الدولار الأميركي على خلفية صعود قوي للجنيه الاسترليني ساعد أيضا في تعزيز أسعار السلع الأولية.
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