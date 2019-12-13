النفط يسجل أعلى مستوى له منذ ثلاثة أشهر

وبحلول الساعة 07:30 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لبرنت مرتفعة 47 سنتا بما يعادل 0.7 بالمئة إلى 64.67 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 23 سبتمبر.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط 34 سنتا أو 0.6 بالمئة مسجلا 59.52 دولار للبرميل، وهو أقوى سعر منذ 16 سبتمبر.



وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في أواندا: "الشهية للمخاطرة انفتحت بجموح بعد أن لمح ترامب إلى أنه أبرم اتفاقا مع الصين وهو ما سيكون إيجابيا تماما لتوقعات الطلب العالمي على الخام"، وفق ما نقلت "رويترز".

وقالت مارغريت يانغ، محللة السوق لدى سي.ام.سي ماركتس، إن تراجعا في الدولار الأميركي على خلفية صعود قوي للجنيه الاسترليني ساعد أيضا في تعزيز أسعار السلع الأولية.