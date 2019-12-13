الكتيبة الهندية نظمت محاضرة حول الرعاية بالصحة وسلامة الاسنان في مركز حاصبيا العرقوب

نظمت ​الكتيبة الهندية​ العاملة في ​اليونيفيل​ في القطاع الشرقي محاضرة حول الرعاية بصحة وسلامة الاسنان في منطقة عملياتها، حيث ألقيت محاضرة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية - مركز ​حاصبيا​ ​العرقوب​ للرعاية والتنمية في سوق الخان واستفاد منها 60طفلا تراوحت أعمارهم ما بين الخامسة والخامسة عشرة.

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