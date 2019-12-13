شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالمجيد تبون رئيسا للجزائر بـ58.15% من أصوات الناخبين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (الجزائر) فاز رئيس الوزراء الجزائري الأسبق عبد المجيد تبون في الانتخابات الرئاسية بنسبة 58.15%، ليصبح رئيسا من الدورة الأولى، بحسب ما أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات اليوم (الجمعة). وقال رئيس السلطة محمد شرفي في مؤتمر صحفي لإعلان نتائج الانتخابات التي جرت أمس (الخميس): «حصل المرشح عبدالمجيد تبون على أربعة ملايين و945 ألف صوت، أي بنسبة 58.15%»، في انتخابات اتسمت بنسبة قياسية من المقاطعة.



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