نقابة المحامين td الشمال: نرفض الإساءة للعدالة ولمهنة المحاماة

أعلن نقيب المحامين في ​الشمال​ محمد مراد، تعليقًا على ما حصل بين عضو "كتلة المستقبل" النائب هادي حبيش، والنائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، أنّ "مجلس نقابة المحامين في ​طرابلس​، وبعض الاطلاع على مجمل ​تفاصيل​ الحادثة، يرى في ما حدث خروجًا عن أصول التعاطي بين جسمي القاضلة والمحاماة".

ولفت في مؤتمر صحافي، إلى "أنّه سيقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة الّتي تقتضيها القضية"، مؤكّدًا أنّ "النقابة ستظلّ دومًا حارسة وحريصة على حسن التعامل واحترام جسم ​القضاء​"، مبيّنًا أنّ "مجلس النقابة ثمّن البيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى في 11 كانون الأول الحالي، لا سيما البند المتعلّق بضرورة أن تقوم المؤسسات بإجراء المحاسبة الداخلية".

وشدّد مراد على "أنّنا رفض الإساءة للعدالة ولمهنة المحاماة".