البطولة الاحترافية.. متذيل الترتيب رجاء بني ملال يستقبل الحسنية صاحب المركز قبل الأخير

يحل فريق حسنية أگادير لكرة القدم، اليوم الجمعة، ضيفا على رجاء بني ملال، في لقاء مؤجل عن الجولة الرابعة من البطولة الاحترافية.

ويبحث الفريق السوسي عن تحقيق فوزه الثاني في بطولة هذا الموسم، بعدما خاض 4 مباريات إلى حد الآن، فاز بواحدة، وتعادل في مناسبتين، بينما تعرض للهزيمة في لقاء وحيد.

والنتائج المذكورة جعلت الحسنية يحتل المركز قبل الأخير في جدول الترتيب برصيد 5 نقاط، حيث أحرز خط هجومه 3 أهداف، واستقبلت شباكه العدد ذاته.

أما الرجاء الملالي، فيتطلع إلى انتصاره الأول في البطولة، إذ خسر الفريق في 6 مناسبات من أصل 7 مباريات خاضها، مقابل تعادل واحد، ما أدى بفارس عين أسردون إلى تذيل الترتيب بنقطة وحيدة.

وإذ كان الخط الأمامي لرجاء بني ملال وقع على 3 أهداف شأنه شأن “غزالة سوس”، إلا أن شباكه اهتزت في 12 مناسبة، كثاني أضعف دفاع في البطولة مناصفة مع أولمبيك خريبگة، وخلف يوسفية برشيد، الذي استقبل 13 هدفا.