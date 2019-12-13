شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الفوز بأغلبية البرلمان البريطاني.. جونسون: «بريكست» في موعده والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (لندن)

وعد رئيس الوزراء البريطاني المحافظ بوريس جونسون بتنفيذ «بريكست» في موعده في 31 يناير، وذلك بعد فوزه في الانتخابات بالأغلبية في البرلمان البريطاني، حيث سيشغل حزبه 326 من مقاعد مجلس العموم البالغ عددها 650، حسب النتائج الرسمية التي نشرت اليوم (الجمعة).

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وبعد فرز النتائج في 600 دائرة، سيمثل المحافظون بـ328 نائبا حسب أرقام نشرتها شبكتا «بي بي سي» و«سكاي نويز» ووكالة «برس أسوسييشن» وتؤكد الأغلبية الكبيرة التي حصل عليها المحافظون، ما يمهد الطريق لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير القادم.

من جهة ثانية، أعلن زعيم حزب العمّال البريطاني جيريمي كوربين اليوم أنّه يشعر بـ«خيبة أمل شديدة» نتيجة الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس (الخميس) ومني فيها حزبه بهزيمة نكراء، مؤكّداً أنه «لن يقود الحزب في الانتخابات القادمة».

وقال كوربين بعد الإعلان عن إعادة انتخابه في دائرته الانتخابية إيسلينغتون نورث إنّه يريد أن يبدأ العمّال «تفكيراً في نتيجة الانتخابات وسياستهم المستقبلية» بعدما خسر حزبهم، بحسب استطلاع لآراء المقترعين، عشرات المقاعد النيابية في الانتخابات التي جرت الخميس.