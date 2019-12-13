علي عسيران: لا قيامة للبنان من دون حوار

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي عسيران في تصريح له الى ان "الاتفاق بين ال​لبنان​يين أفضل بكثير من الخلاف الذي يتطلب تدخلات وايدي وأصابع لسنا بحاجة لها ، مؤكدا ان الامل يبقى معقودا على الحكمة والروية والمرونة بين الجميع لمصلحة لبنان و​الشعب اللبناني​ الذي قال وما زال يقول عن مطالبه مرحبا باي اتفاق لاخرج لبنان من عنق الزجاجة والعمل لحل الازمات لنصل بلبنان الى ازدهارها وعودة التواصل بين قياداته".

ولفت النائب عسيران الى ان "المطلوب اليوم هو الحوار والحوار يجب ان يكون الهدف الاعلى فلا قيامة للبنان من دون حوار وعلينا ان نعيد الطمأنينة الى الوطن ، مشددا على ان تكون ​الاستشارات النيابية​ مدخلا لاي ​حكومة​ بغض النظر عن التسميات حكومة تكون قادرة وفاعلة لان الهدف هو مصلحة الوطن العليا".

وشدد على اننا "مهددون من جهات كثيرة تريد السوء للبنان والتفرقة لقياداته من هنا علينا الاتفاق بين الفرقاء ويجب ان يكون هدفا اساسيا ومنطلقا للحل الشامل والناجز".