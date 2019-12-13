LBCI: إطلاق الشبان الذين تم توقيفهم صباحا على خلفية قطع أوتوستراد جل الديب

ذكرت قناة الـ"LBCI"، أنّه "جرى إطلاق الشبان الّذين تمّ توقيفهم صباح اليوم، على خلفيّة قطع أوتوستراد ​جل الديب​".

وكان ​الجيش اللبناني​ قد أوقف 7 أشخاص من ​المتظاهرين​ على أوتوستراد ​جل الديب​، ونقلهم إلى ثكنة صربا.

وكان المتظاهرون قد عمدوا صباح اليوم على قطع الأوتوستراد بالاتجاهين، ونجح الجيش لاحقًا بفتحه بالكامل.