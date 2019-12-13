LBCI: إطلاق الشبان الذين تم توقيفهم صباحا على خلفية قطع أوتوستراد جل الديب

ذكرت قناة الـ"LBCI"، أنّه "جرى إطلاق الشبان الّذين تمّ توقيفهم صباح اليوم، على خلفيّة قطع أوتوستراد جل الديب".
وكان الجيش اللبناني قد أوقف 7 أشخاص من المتظاهرين على أوتوستراد جل الديب، ونقلهم إلى ثكنة صربا.
وكان المتظاهرون قد عمدوا صباح اليوم على قطع الأوتوستراد بالاتجاهين، ونجح الجيش لاحقًا بفتحه بالكامل.
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