رفض تأجيل موعد إخلاء مكب النفايات في كفر كنا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - رفضت المحكمة العليا نهائيا، أمس الخميس، رفض طلب إدارة مكب النفايات في كفر كنا تأجيل موعد إخلاء الموقع بأربعة أشهر، ومن المتوقع تنفيذ الإخلاء خلال الأيام القريبة.

وقال رئيس مجلس كفر كنا المحلي، د. يوسف عواودة، إن "مكب النفايات إلى مزبلة التاريخ... شاء من شاء وأبى من أبى".

وكتب في صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "قررت المحكمة العليا رد ورفض طلب إدارة مكب النفايات تأجيل موعد إخلاء الموقع بأربعة أشهر. بالإصرار وعدم المساومة سنحمي كفر كنا وننهض بها".

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وكان رئيس مجلس كفر كنا المحلي قد أعلن إنهاء عمل مكب النفايات في المنطقة الصناعية بقرار قضائي قبل أيام.

يذكر أنه خلال الأعوام الأخيرة علت الأصوات المُطالبة بإغلاق مكب النّفايات في المنطقة الصناعية لما يخلفه من أضرار صحية وبيئية جسيمة لكفر كنا والمنطقة، حسبما قال عدد من الأهالي.