نيمار يرفع دعوى قضائية جديدة ضد برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا، قام رفع بدعوى قضائية جديدة ضد فريقه السابق، برشلونة الإسباني.

وبحسب ما نقلته صحيفة "إلموندو" الإسبانية، فإن نيمار اتهم برشلونة بعدم دفع جزء من راتبه عند مغادرته النادي الكاتالوني صوب سان جيرمان في صيف 2017.

وأشارت الصحيفة إلى أن نيمار يطالب برشلونة بدفع 3.5 مليون يورو، ويتهم النادي الكاتالوني بالتصرف بسوء نية والقيام بأعمال انتقامية ضده، بسبب توقيعه لسان جيرمان.

وكان نيمار قد رفع دعوى قضائية سابقة ضد برشلونة، لعدم حصوله على مكافأة تجديد عقده كاملة في صيف 2017، رغم أنه انتقل عقب أسابيع قليلة إلى سان جيرمان.

يذكر أن اللاعب البرازيلي انتقل من البارسا إلى "حديقة الأمراء" في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده الأخير مع برشلونة.