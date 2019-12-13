أضرار جسيمة بسبب الرياح والأمطار الغزيرة في البلاد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تأثرت البلاد بمنخفض جوي مصحوب بأمطار غزيرة وعواصف شديدة وأجواء باردة، منذ أيام، ما تسبب بأضرار جسيمة في بعض البلدات بفعل حالة الطقس السائدة.

وفي مدينة حيفا، سقطت شجرة كبيرة على السيارات المركونة في أحد الشوارع وتسببت بأضرار للسيارات بفعل الرياح الشديدة، كما انهار جدار بسبب تدفق المياه الغزيرة، صباح اليوم الجمعة.

وفي قرية الرينة، سقطت شجرة عيد الميلاد المجيد المنصوبة في ساحة كنيسة الكاثوليك بسبب العواصف القوية، أمس الخميس.

الرينة، أمس

وتساقطت الأمطار بغزارة مصحوبة بعواصف رعدية على مختلف المناطق في البلاد منذ الأمس، إذ جرى إغلاق شوارع وتدفق مياه الأمطار إلى منازل مأهولة عدة.

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وسجلت أضرار جسيمة في الشوارع والممتلكات في مختلف أنحاء البلاد بفعل حالة الطقس، ولم يبلغ فيه عن وقوع إصابات بشرية.

ومن المتوقع أن يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، اليوم الجمعة، ويكون الجو غائما وباردا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط الأمطار على فترات على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية - غربية إلى غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.