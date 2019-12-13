زعيمة الحزب الليبرالي الديموقراطي تخسر مقعدها في مجلس العموم البريطاني









اسماء السيد - لندن: خسرت زعيمة الحزب الليبرالي الديموقراطي المؤيّد للاتحاد الأوروبي جو سوينسون مقعدها النيابي في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في بريطانيا الخميس، بحسب ما أظهرت النتائج الأولية للانتخابات التي حقّق فيها حزب المحافظين الحاكم فوزا ساحقاً بحصوله على الأكثرية المطلقة من المقاعد النيابية وفقاً لاستطلاع لآراء المقترعين.

سوينسون، التي بنت حملتها الانتخابية على وعد بإلغاء بريكست في حال انتخابها، حلّت في المركز الثاني خلف مرشّح الحزب الوطني الاسكتلندي في دائرتها الانتخابية إيست دنبارتونشاير في غرب اسكتلندا.

