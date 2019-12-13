كوربين: لن أقود حزب العمال في الانتخابات البريطانية المقبلة

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العين الإخباريةالجمعة 2019/12/13 07:25 ص بتوقيت أبوظبي
زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربين – رويترز
قال جيرمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، الجمعة، إنه لن يقود الحزب في أي انتخابات مقبلة، وذلك عقب استطلاعات الرأي التي كشفت خسارة الحزب في الانتخابات التشريعية المبكرة التي تمت أمس الخميس.
وأضاف كوربن، خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء عملية التصويت، أن قضية الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست" أدت إلى هذه النتائج في الانتخابات، قائلاً: "ما حدث مخيب للآمال".
وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أعلن نائب زعيم حزب العمال البريطاني جون ماكدونيل، أن الهزيمة النكراء التي مُني بها حزبه في الانتخابات التشريعية المبكرة تمثل "خيبة أمل كبرى".
وأشار استطلاع لآراء الناخبين البريطانيين إلى أن حزب المحافظين بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون سيفوز بأغلبية صريحة بواقع 86 مقعدا، الأمر الذي سيمنحه الأرقام التي يحتاجها في البرلمان لتمرير انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" يوم 31 يناير/كانون الثاني.
وأظهر الاستطلاع أن حزب المحافظين سيحصل على 368 مقعدا، وهو ما يكفي لأغلبية صريحة في البرلمان المؤلف من 650 مقعدا.
كما أفاد الاستطلاع بأن حزب العمال سيحصل على 191 مقعدا، بينما سيحصل الحزب الوطني الأسكتلندي على 55 مقعدا والديمقراطيون الأحرار على 13 مقعدا.
وعقب الاستطلاع بدقائق، قفز سعر الجنيه الإسترليني بنسبة قاربت 2% مقابل الدولار و1,6% مقابل اليورو.
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