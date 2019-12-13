أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي أن نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات الرئاسية بلغت 41.14 بالمائة.
ولفت إلى ان 9 ملايين و692 ألف جزائري صوتوا في الانتخابات من أصل 23 مليون و559 ألف و853 ممن هم مسجلون في الهيئة الناخبة.
وأوضح شرفي في ندوة صحفية أن نسبة المشاركة للجالية الوطنية بالخارج بلغت 8.69 بالمائة فيما بلغت النسبة النهائية على المستوى الوطني 41.14 %.
كانت هذه تفاصيل خبر الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر: نسبة التصويت بلغت 41 % لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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