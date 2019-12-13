الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر: نسبة التصويت بلغت 41 %

أعلن رئيس ​السلطة​ الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي أن نسبة المشاركة النهائية في ​الانتخابات الرئاسية​ بلغت 41.14 بالمائة.

ولفت إلى ان 9 ملايين و692 ألف جزائري صوتوا في الانتخابات من أصل 23 مليون و559 ألف و853 ممن هم مسجلون في الهيئة الناخبة.

وأوضح شرفي في ندوة ​صحفية​ أن نسبة المشاركة للجالية الوطنية بالخارج بلغت 8.69 بالمائة فيما بلغت النسبة النهائية على المستوى الوطني 41.14 %.