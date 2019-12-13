مصادر بيت الوسط للجمهورية: ننتظر موقف نصرالله لمعرفة اتجاهات الريح والمواقف

لم تُسجِّل مصادر"​بيت الوسط​"، عبر صحيفة "الجمهورية"، أيّ ردّ فعل فوري على ما أعلنه رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال ​جبران باسيل​، لافتةً إلى "أنّها ترصد المواقف وتنتظر موقف الأمين العام لـ"حزب الله" السيد ​حسن نصرالله​ عصر اليوم، لمعرفة اتجاهات الريح والمواقف".

وأوضحت "أنّها ترصد أيضًا ردّات الفعل على مواقف باسيل وما سيليه من تردّدات"، داعيةً إلى "مراجعة مضمون ما طلبه رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ من ​المجتمع الدولي​ والجهات المانحة ومقدرته على مخاطبة أي جهة إقليميّة أو دوليّة، وهو ما يؤمَل في إمكان معالجة الوضع في وقت قياسي، إذا تشكّلت ​الحكومة​ الّتي يريدها لإدارة شؤون البلاد والعباد".