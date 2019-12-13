لم تُسجِّل مصادر"بيت الوسط"، عبر صحيفة "الجمهورية"، أيّ ردّ فعل فوري على ما أعلنه رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، لافتةً إلى "أنّها ترصد المواقف وتنتظر موقف الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله عصر اليوم، لمعرفة اتجاهات الريح والمواقف".
وأوضحت "أنّها ترصد أيضًا ردّات الفعل على مواقف باسيل وما سيليه من تردّدات"، داعيةً إلى "مراجعة مضمون ما طلبه رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري من المجتمع الدولي والجهات المانحة ومقدرته على مخاطبة أي جهة إقليميّة أو دوليّة، وهو ما يؤمَل في إمكان معالجة الوضع في وقت قياسي، إذا تشكّلت الحكومة الّتي يريدها لإدارة شؤون البلاد والعباد".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر بيت الوسط للجمهورية: ننتظر موقف نصرالله لمعرفة اتجاهات الريح والمواقف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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