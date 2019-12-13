- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سفيرة السعودية تزور "قاعدة فلوريدا".. وتتعهد بالمساعدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سفيرة السعودية تزور قاعدة فلوريدا.. وتتعهد بالمساعدة
الجمعة 13 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أعلنت السفارة السعودية في الولايات المتحدة في بيان أن سفيرة السعودية زارت القاعدة البحرية في بنساكولا بولاية فلوريدا، الخميس، لتقديم التعازي بعد الهجوم الذي وقع بإطلاق ضابط في سلاح الجو السعودي الرصاص، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص قبل أيام.
وذكر البيان أن الأميرة ريما بنت بندر آل سعود التقت بأفراد من قيادة قاعدة بنساكولا البحرية "وكررت إدانتها لهذا الهجوم المروع".
وتعهدت السفيرة بتقديم "أي مساعدة ممكنة لتسريع وتيرة التحقيق".
وقال مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) إن المحققين الأمريكيين يعتقدون أن الملازم ثان بسلاح الجو السعودي محمد سعيد الشمراني (21 عاما) تصرف منفردا عندما نفذ هجومه في القاعدة يوم الجمعة ليقتل 3 ويصيب 8 قبل أن يرديه أحد نواب قائد الشرطة قتيلا.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، الخميس، إن أكثر من 10 جنود سعوديين كانوا يعرفون الشمراني لا يزالون في القاعدة ويتعاونون مع التحقيق.
وأضافت الوزارة أن الجنود السعوديين بوسعهم دخول الفصول والحصول على الغذاء والرعاية الطبية والتواصل مع إمام تابع للجيش الأمريكي وقائدهم العسكري.
كانت هذه تفاصيل خبر سفيرة السعودية تزور "قاعدة فلوريدا".. وتتعهد بالمساعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.