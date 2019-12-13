عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سفيرة السعودية تزور قاعدة فلوريدا.. وتتعهد بالمساعدة

الجمعة 13 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أعلنت السفارة السعودية في الولايات المتحدة في بيان أن سفيرة السعودية زارت القاعدة البحرية في بنساكولا بولاية فلوريدا، الخميس، لتقديم التعازي بعد الهجوم الذي وقع بإطلاق ضابط في سلاح الجو السعودي الرصاص، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص قبل أيام.



وذكر البيان أن الأميرة ريما بنت بندر آل سعود التقت بأفراد من قيادة قاعدة بنساكولا البحرية "وكررت إدانتها لهذا الهجوم المروع".

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وتعهدت السفيرة بتقديم "أي مساعدة ممكنة لتسريع وتيرة التحقيق".

وقال مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) إن المحققين الأمريكيين يعتقدون أن الملازم ثان بسلاح الجو السعودي محمد سعيد الشمراني (21 عاما) تصرف منفردا عندما نفذ هجومه في القاعدة يوم الجمعة ليقتل 3 ويصيب 8 قبل أن يرديه أحد نواب قائد الشرطة قتيلا.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، الخميس، إن أكثر من 10 جنود سعوديين كانوا يعرفون الشمراني لا يزالون في القاعدة ويتعاونون مع التحقيق.

وأضافت الوزارة أن الجنود السعوديين بوسعهم دخول الفصول والحصول على الغذاء والرعاية الطبية والتواصل مع إمام تابع للجيش الأمريكي وقائدهم العسكري.