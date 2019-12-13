شكرا لقرائتكم خبر عن إدانة أممية للهجوم الإرهابي في النيجر والان نبدء بالتفاصيل

أدان رئيس مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا والساحل محمد بن شمباس الهجوم الذي وقع أمس على معسكر للجيش النيجري يقع في منطقة إيناتيس بالقرب من الحدود مع مالي.

وقدم بن شمباس تعازيه إلى أسر الضحايا وإلى حكومة النيجر وشعبها، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى، داعيا إلى تقديم مرتكبي هذه الجريمة إلى العدالة بسرعة.

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق في المؤتمر الصحفي اليومي: إن آثار تصاعد العنف وانعدام الأمن تسببا في أزمة إنسانية لم يسبق لها مثيل، مشيرا إلى أن 3.9 ملايين شخص أصبحوا الآن في حاجة إلى المساعدة والحماية، بزيادة قدرها 700 ألف شخص منذ بداية العام.

وأكد فرحان حق ارتفاع عدد النازحين داخليا من حوالي 80 ألفا إلى نحو 200 ألف في عام واحد، أكثر من نصفهم من الأطفال والنساء، مبينا أن تقريرا حديثا عن الأمن الغذائي أظهر أن 650 ألف شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي، مقارنة بـ 185 ألف شخص في نفس الوقت من العام الماضي.