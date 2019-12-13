مقتل وإصابة 5 تلاميذ إثر انفجار مقذوف من مخلفات داعش بالعراق

الجمعة 13 ديسمبر 2019

أفاد مصدر أمنى عراقى، الخميس، بأن 5 تلاميذ سقطوا بين قتيل وجريح إثر انفجار مقذوف من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابى فى قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين.



Advertisements

ونقلت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية عن المصدر الأمنى قوله "إن مقذوفا حربيا من مخلفات تنظيم داعش الإرهابى انفجر اليوم بالقرب من مدرسة الإبداع، فى قرية كنعوص الواقعة شمالى غربى الشرقاط بمحافظة صلاح الدين؛ مما أسفر عن مقتل ثلاثة تلاميذ وإصابة اثنين آخرين".

وأضاف المصدر "أنه تم نقل الأطفال المصابين إلى المستشفى وجثث القتلى إلى الطب العدلى ، فيما قامت القوات الأمنية بتطويق موقع التفجير".