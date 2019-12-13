شكرا لقرائتكم خبر عن غالبيتهم أطفال.. الحوثيون يختطفون 120 من سكان قرية بذمار اليمنية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

هاجمت ميليشيا الحوثي الانقلابية، أمس الخميس ولليوم الثاني على التوالي، قرية “المصاقرة” بمديرية الحدا في محافظة ذمار وسط اليمن، بمختلف أنواع الأسلحة، وفرضت حصاراً خانقاً على القرية قبل اقتحامها، عقب اشتباكات مع مسلحي القبائل، كما خطفوا العشرات من سكانها معظمهم أطفال.

وقُتل في الهجوم مواطن على الأقل وأصيبت ثلاث نساء وطفل في القصف الذي شنته ميليشيات الحوثي الخميس على قرية المصاقرة، مؤكدةً أن الميليشيات قصفت القرية بشكل عشوائي، ما أدى إلى احتراق 3 منازل.

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وداهمت الميليشيات القرية بعد يوم من حصارها واقتحمت منازل المواطنين واختطفت أكثر من 120 من سكانها، غالبيتهم من الأطفال، واقتادتهم إلى سجن “المردع” بزراجة مركز المديرية.

ووفق المصادر، فإن ميليشيات الحوثي حركت مجاميع مسلحة على متن مركبات قتالية إلى قرية المصاقرة، بحثاً عن مجندين في القوات المسلحة أقصتهم في وقت سابق، بحسب “العريية نت”.

وأشارت المصادر إلى إن اشتباكات مسلحة اندلعت بين القبائل من جهة، وميليشيا الحوثي من جهة ثانية، عقب محاولة الأخيرة اقتحام القرية بحثاً عن العسكريين من منسوبي وزارة الدفاع.